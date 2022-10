Krakowscy policjanci we współpracy z prokuraturą zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu ponad 14 kilogramów narkotyków i udział w ich produkcji. To kolejne osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej, które od 2020 do 2021 roku zajmowała się obrotem amfetaminą, edronem i marihuaną.

Zatrzymanie podejrzanego / KWP Kraków / Policja Szefa grupy i kilkunastu jej członków zatrzymano we wrześniu ubiegłego roku. Tym razem funkcjonariusze w Krakowie i w trzech miejscowościach powiatów wielickiego, krakowskiego i myślenickiego zatrzymali sześciu mężczyzn i kobietę. W trakcie przeszukań znaleziono prawie 6,5 kg marihuany, urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe i ponad 11 tys. złotych. 38-letni krakowianin, 26-letni mieszkaniec pow. wielickiego oraz 36-latek z pow. myślenickiego podejrzani są o udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających. Chodzi o co najmniej 8 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 150 tys. złotych. Natomiast 36-latek z pow. wielickiego odpowie za wprowadzenie do obrotu 2,5 kg amfetaminy - podała policja. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów wprowadzenia do obrotu ponad 9 kg marihuany, 2,5 kg amfetaminy, 1,5 kg mefedronu, a także udziału w produkcji 10 kg amfetaminy. Sąd wobec czterech zatrzymanych mężczyzn zastosował tymczasowy areszt, a wobec pozostałych policyjne dozory i poręczenia majątkowe wraz z zakazem opuszczania kraju. Za udział w obrocie narkotykami grozi do 12 lat więzienia, a za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających karą nie mniejsza niż 3 lata więzienia. Zatrzymana kobieta za pomoc w popełnieniu przestępstwa może spędzić "za kratkami" nawet pięć lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.