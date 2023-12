Policjanci zatrzymali 26-latka, podejrzanego o dokonanie rozboju w tramwaju, w południowej części Krakowa. Wcześniej mężczyzna w okolicach pętli tramwajowej nożem ugodzić w plecy osobę, z którą wdał się w sprzeczkę. Na szczęści obrażenia, jakich doznał poszkodowany nie były groźne.

Zdjęcie ilustracji / Shutterstock

Wczoraj wieczorem krakowscy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń o mężczyźnie, który grozi nożem przechodniom.

Ok. g. 20.00 na jednej z pętli tramwajowych doszło do awantury między dwoma mężczyznami. Zakończyła się ona ugodzeniem jednego z nich nożem w plecy. Na szczęście obrażenia nie zagrażały życiu poszkodowanego.

Po awanturze agresor wsiadł do tramwaju i groził nożem pasażerom. W pewnym momencie przyłożył jednemu z nich nóż do ciała i zażądał oddania telefonu komórkowego. Ukradł go i uciekł.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ok. g. 1. 00 w nocy po siłowym wejściu do domu w Podgórzu Duchackim zatrzymali podejrzanego.

Kiedy nikt nie chciał otworzyć drzwi, funkcjonariusze zdecydowali o ich wyważeniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciec przez okno, jednak próba ta została udaremniona

W trakcie przeszukania mieszkania kryminalni znaleźli m.in. telefon, który mężczyzna ukradł pasażerowi tramwaju. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty w związku ze zdarzeniami z minionej nocy. Śledczy podejrzewają, że może być on odpowiedzialny także za rozboje dokonane w listopadzie 2022 r. i styczniu 2023 w Podgórzu.