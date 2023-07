Gorliccy policjanci coraz częściej otrzymują zgłoszenia o oszustwach dokonywanych metodą na Blika oraz przy podczas sprzedaży przez Internet. Szkody w pojedynczych przypadkach sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ciągu kilku ostatnich dni na przełomie czerwca i lipca do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosiło się kilkanaście osób, które zostały oszukane metodą „na Blika”.

Najczęściej scenariusz zdarzenia wyglądał podobnie.

Poszkodowani otrzymywali poprzez komunikator internetowy informacje o znanej im osoby z prośbą o pożyczenie jakiejś kwoty pieniędzy. Wiele osób, nie wiedząc, że właśnie korespondują z oszustem, wygenerowały i przekazywały kody Blik potwierdzając tym samym transakcję.

We wszystkich przypadkach okazywało się, że prawdziwy znajomy wcale nie prosił o pożyczkę i kody do płatności Blikiem, a pieniądze zostały wypłacone w bankomacie daleko od miejsca zamieszkania pokrzywdzonego.

Policja apeluje, aby zawsze potwierdzać - poprzez osobisty kontakt - informacje, czy rzeczywiście ktoś nam znany potrzebuje od nas pożyczki. Nie otwierać żadnych przysłanych linków do przeprowadzenia płatności, bo wtedy najczęściej dochodzi do przejęcia dostępu do naszego banku przez przestępców.

Nie wolno też podawać przez telefon lub internet haseł i loginów oraz innych informacji do naszych kont bankowych.