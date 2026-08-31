RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Gęsty dym nad Krakowem. Pożar w zajezdni MPK przy Brożka

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (12:26)

W poniedziałek nad południową częścią Krakowa widoczny był czarny, gęsty dym. Jak się okazało, na terenie zajezdni krakowskiego MPK przy ulicy Brożka wybuchł pożar.

Gęsty dym nad Krakowem. Pożar w zajezdni MPK przy Brożka
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Jak informują strażacy, ogień pojawił się w hali stacji obsługi i remontów tramwajów. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie – na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Nad miastem unosił się czarny dym. 

Około stu pracowników musiało opuścić halę. 

Na szczęście pożar został szybko opanowany i ugaszony. Po zakończeniu działań ratowniczych wszyscy pracownicy mogli bezpiecznie wrócić na miejsce.

 

Ladowanie posta z Facebooka...

 

Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało pojawienie się ognia w kanale wentylacyjnym.

Jak informuje MPK, okoliczności incydentu będą teraz szczegółowo wyjaśniać zarówno straż pożarna, jak i służby techniczne miejskiego przewoźnika. 


chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: