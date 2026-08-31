Gęsty dym nad Krakowem. Pożar w zajezdni MPK przy Brożka

Jak informują strażacy, ogień pojawił się w hali stacji obsługi i remontów tramwajów. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie – na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Nad miastem unosił się czarny dym.
Około stu pracowników musiało opuścić halę.
Na szczęście pożar został szybko opanowany i ugaszony. Po zakończeniu działań ratowniczych wszyscy pracownicy mogli bezpiecznie wrócić na miejsce.
Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało pojawienie się ognia w kanale wentylacyjnym.
Jak informuje MPK, okoliczności incydentu będą teraz szczegółowo wyjaśniać zarówno straż pożarna, jak i służby techniczne miejskiego przewoźnika.