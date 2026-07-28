Genialna trasa na weekend. Przejedziesz rowerem wokół polskiej pustyni

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Ponad 6 tysięcy turystów w zaledwie dwa dni – takie tłumy odwiedzają w letnie weekendy trasę Velo Pustynia. Ta wyjątkowa ścieżka pieszo-rowerowa wokół Pustyni Błędowskiej zachwyca zarówno świetną, betonową nawierzchnią, jak i dzikimi, leśnymi odcinkami. Zanim jednak ruszysz w drogę, warto poznać kilka kluczowych szczegółów dotyczących parkowania i atrakcji.

Trzy punkty widokowe i 20 kilometrów przygody

Velo Pustynia to pieszo-rowerowa pętla o długości niemal 20 kilometrów, prowadząca wokół największego w Europie Środkowej obszaru pustynnego – Pustyni Błędowskiej. Trasa została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wygodnego i bezpiecznego zwiedzania tego wyjątkowego miejsca. Łączy ona trzy najważniejsze punkty widokowe: Różę Wiatrów z nowoczesną infrastrukturą i rozbudowywanym parkingiem, Czubatkę w Kluczach oferującą panoramiczny widok na pustynię oraz Dąbrówkę w Chechle, skąd można podziwiać fragment terenu wykorzystywany przez wojsko do ćwiczeń spadochronowych.

Gładki beton i 400 metrów kładki nad bagnami

Znaczną część szlaku stanowi betonowa nawierzchnia – 8 km wzdłuż brzegu pustyni. Kolejne 11 km to odcinki naturalne, prowadzące przez malownicze sosnowe lasy. Najbardziej widowiskowym fragmentem jest 400-metrowa kładka na palach, wznosząca się miejscami nawet na 4 metry nad bagnistą Doliną Białej Przemszy.

Prawdziwy magnes na turystów. Tysiące gości w jeden weekend

Jak podkreśla wójt gminy Klucze, Norbert Bień, Velo Pustynia stała się prawdziwą wizytówką regionu. Według statystyk, w słoneczne, letnie weekendy trasę odwiedza nawet 3 tysiące rowerzystów i spacerowiczów dziennie, co daje około 6 tysięcy osób w ciągu dwóch dni.

Ma ponad 2000 km i zachwyca widokami. To najdłuższa trasa rowerowa w Polsce 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru – to doskonała okazja, by przyjrzeć się najdłuższej trasie rowerowej w Polsce, czyli Green Velo. Szlak ten prowadzi przez pięć województw, oferując rowerzystom niezapomniane widoki, kontakt z naturą i…

Z dawnego szybu kopalni powstanie 50-metrowa wieża widokowa

Popularność szlaku stale rośnie, dlatego gmina już planuje kolejne inwestycje, które mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie pustyni. Najważniejszym z planowanych przedsięwzięć jest budowa ok. 50-metrowej wieży widokowej na bazie nieczynnego szybu kopalni ZGH Bolesław.

Darmowe atrakcje, food trucki i walka o miejsca parkingowe

Władze gminy stawiają na dostępność – wszystkie atrakcje mają być bezpłatne, wyjątkiem są nowoczesne parkingi i zaplecze sanitarne. Turyści przybywający na pustynię muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo znalezienie wolnego miejsca parkingowego w weekendy bywa wyzwaniem. Bezpłatne miejsca znajdują się po jednej stronie drogi powiatowej prowadzącej do Róży Wiatrów, natomiast tuż przy wejściu na pustynię działa płatny, samoobsługowy parking (5 zł za godzinę).

Źródło: Gmina Klucze / materiały prasowe

Na miejscu działa także miasteczko gastronomiczne, w którym można skorzystać z oferty food-trucków. W upalne dni na odwiedzających czekają kurtyny wodne, rozstawiane przez miejscowych strażaków, które zapewniają orzeźwienie po intensywnym zwiedzaniu.

Kilkugodzinny wypad czy całodniowy piknik w cieniu sosen?

Odwiedzający Pustynię Błędowską twierdzą, że mimo tłoku na parkingach, na samej trasie rowerowej panuje swoboda i komfort. Dominują goście z Małopolski i Śląska, jednak nie brakuje również turystów z innych regionów kraju. Dla wielu to kilkugodzinna wycieczka, inni spędzają tu cały dzień, korzystając z licznych miejsc do wypoczynku i organizując mini-pikniki w cieniu sosnowych zagajników.

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Zaskakująca historia powstania Pustyni Błędowskiej

Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar piasków lotnych, rozciągający się na powierzchni około 33 km². Znajduje się na terenie unijnego obszaru ochronnego Natura 2000 i jest częścią Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Jej powstanie związane jest z działalnością człowieka – wycinka lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa spowodowała spadek poziomu wód gruntowych, co uniemożliwiło rozwój roślinności i doprowadziło do powstania pustynnego krajobrazu.

Po stronie województwa śląskiego część pustyni została zalesiona w latach 50. i 60. XX wieku. Z kolei po stronie Małopolski znajduje się otwarty, wylesiony obszar z rozległymi punktami widokowymi, z których można podziwiać największe w Polsce i Europie Środkowej śródlądowe wydmy.