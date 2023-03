Kolejna premiera w Teatrze Starym w Krakowie. Od piątku na scenie zagości "Genialna Przyjaciółka". Spektakl powstał na podstawie powieści i literackiego bestselleru autorstwa Eleny Ferrante.

/ Jacek Skóra / RMF FM

W najbliższy piątek (17.03) w Teatrze Starym w Krakowie odbędzie się premiera spektaklu "Genialna przyjaciółka".

To adaptacja powieści, która stała się swego rodzaju fenomenem wydawniczym. To książka, która wywołała olbrzymie poruszenie najpierw we Włoszech, później na całym świecie no i teraz na scenie naszego teatru. To przede wszystkim opowieść o dwóch kobietach, o ich przyjaźni, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwija się od dzieciństwa. Opowieść o kobiecości, o feminizmie, o przyjaźni, o próbie wyrwania się z patriarchalnego świata - mówi RMF FM Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Narodowego Teatru Starego w Krakowie.

Genialna przyjaciółka Jacek Skóra / RMF FM

Spektakl wyreżyserowała Ewelina Marciniak.

Elena Ferrante zainspirowała mnie do opowiedzenia nie tylko o emancypacji kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie, ale też do osobistej próby przyjrzenia się jak kobieca inteligencja/ intuicja radzi sobie ze współczesną Europą pełną kontrastów i niesprawiedliwości społecznej - pisze na stronie teatru reżyserka.

Premiera sztuki na deskach Narodowego Teatru Starego już w najbliższy piątek o godz. 19.30. Spektakl trwa 3 godz. i 40 min.