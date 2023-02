Ewakuacja Muzeum Narodowego w Krakowie. W placówce uruchomiła się czujka pożarowa. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdzili nam strażacy.

Ewakuacja w Muzeum Narodowym w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Powodem interwencji straży pożarnej w krakowskim muzeum jest uruchomienie się czujki pożarowej.

Na szczęście w budynku nie wykryto ognia.

W jednej z galerii uruchomiony został ręczny ostrzegacz o pożarze. To spowodowało włączenie alarmu i komunikatów, nakazujących zwiedzającym natychmiastowe opuszczenie budynku. Po około 30 minutach normalne życie wróciło do muzeum i znów zaprosiliśmy do zwiedzania - rzeczniczka prasowa MNK Katarzyna Bik.

Akcja straży pożarnej w krakowskim muzeum / Gorąca Linia RMF FM