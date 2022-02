Szykują się remonty dwóch ważnych mostów na Wiśle w Krakowie. Drogowcy chcą przeprowadzić remonty mostu Grunwaldzkiego i mostu Dębnickiego po zakończeniu Igrzysk Europejskich. W pierwszej kolejności wyremontowany ma być most Dębnicki - potem Grunwaldzki.

Most Grunwaldzki / Józef Polewka / RMF FM

Mosty są na bieżąco przeglądane tak, by można było z nich bezpiecznie korzystać. W tym momencie mamy przygotowane plany remontu trzech mostów. Pierwszy, to most na Rudawie w ciągu ulicy Piastowskiej. Na ten remont czekamy, aż będzie wiadomo, co dalej z budową linii tramwajowej - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Do remontu są też dwa inne ważne mosty w centrum miasta. W przypadku mostu Grunwaldzkiego chcielibyśmy zrobić duży remont, warty nawet 10 milionów złotych. Tu musimy skonsultować się z miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, które ma tam swoją infrastrukturę. Więc taki duży remont mostu przed nami, najprawdopodobniej w przyszłym roku - dodaje.

Remontowany ma być też most Dębnicki. Planujemy remont górnej części mostu, czyli nawierzchnię, barierki, dylatacje. Te prace chcemy skorygować z remontem ulicy Zwierzynieckiej. Nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia prac, bo jest to też związane ze środkami związanymi z Igrzyskami Europejskimi - mówi Pyclik.