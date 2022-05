Północna część Krakowa sparaliżowana. Z powodu kumulacji remontów w jednym wielkim korku stoi m.in. Opolska, al. 29 Listopada, Wybickiego, część Prądnickiej ale też mniejsze ulice.

Korek na ul. Wybickiego / Przemek Błaszczyk / RMF MAXXX

Kierowcy w Krakowie tracą cierpliwość. Z powodu kumulacji remontów korki tworzą się prawie na wszystkich ulicach w północnej części miasta.

Przebudowa al. 29 Listopada, budowa nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej, czy remont i zamknięcie ul. Prądnickiej – to powody paraliżu tej części miasta. W jednym wielkim korku stoi m.in. Opolska, al. 29 Listopada, Wybickiego, część Prądnickiej ale też mniejsze ulice.

/ Przemek Błaszczyk / RMF MAXXX

Kraków jest rozkopany, nie da się tego objechać(...) pół godziny nawet się stoi (...) - mówią w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Przemysławem Błaszczykiem kierowcy stojący w korku na ul. Wybickiego.

Władze miasta proszą kierowców o zrozumienie

Remonty w Krakowie muszą trwać bo miasto chce wykorzystać unijne pieniądze, które w przeciwnym razie przepadną

"Mam tego świadomość, też przejeżdżam przez tę część miasta, sam często w myślach staram się nie bluźnić, ale mimo wszystko denerwuję się. Mogę tylko przeprosić wszystkich za te niedogodności. Mam ich pełną świadomość. One są związane z kumulacją rzeczywiście wielu remontów. Te remonty a w zasadzie to nie są remonty tylko to są całe budowy inwestycji a one są związane z koniecznością wydatkowania środków europejskich. Termin wydatkowania tych środków to jest koniec 2023 roku. Tymczasem jest mnóstwo pracy przed nami. To są ogromne inwestycje, bo to jest związane przede wszystkim z krakowskim tramwajem, który będzie szedł na Górkę Narodową z Krowodrzy Górki, przechodzi przez ogromną część miasta, bardzo gęsto zabudowaną, poprzecinany sieciami dróg. Staramy się spotykać z mieszkańcami on line regularnie żeby wyjaśniać co się będzie działo i dlaczego. Aczkolwiek mam świadomość, że wszelkie wyjaśnienia nie wystarczą jeżeli człowiek stoi godzinami w korkach. Mogę tylko prosić o wybaczenie i zrozumienie" - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wisło - wiceprezydent Krakowa Andżej Kulig.

Kolejne utrudnienia od czwartku

Kierowcy muszą się przygotować na kolejne utrudnienia w północnej części Krakowa.

Od czwartku 12 maja do 12 sierpnia prowadzona będzie przebudowa układu drogowego i infrastruktury podziemnej na jezdni od ul. Powstańców do ul. Woronicza. Dla ruchu na wprost dostępny będzie jeden pas wewnętrzny oraz pozostanie pas do lewoskrętu w ul. Lublańską, a na pozostałych pasach będą prowadzone prace.

Jak zapowiada Zarząd Inwestycji Miejskich zamknięty będzie wjazd z al. 29 Listopada w ul. Nad Strugą. Dla kierowców poprowadzony będzie objazd ulicami Opolską, Grażyny i Legnicką.

Wprowadzony będzie także zakaz skrętu w lewo z ul. Woronicza w al. 29 Listopada oraz zakaz skrętu w lewo z al. 29 Listopada w ul. Woronicza – dojazd do ul. Woronicza ulicą Lublańską.