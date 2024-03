Województwo małopolskie rusza z pilotażowym programem dofinansowania zakupu kompostowników. Skorzystać mogą mieszkańcy 128 małopolskich gmin. Na cel przeznaczono cztery miliony złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gminy, które przystąpią do programu, dostaną wsparcie finansowe z budżetu województwa na zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Powinny one być zakupione i rozdysponowane wśród chętnych najpóźniej do końca listopada br.

Kwota wsparcia dla gmin zależy od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych na jej terenie. Finansowanie mieści się w trzech przedziałach: do 30, 40 i 50 tys. złotych.

Inicjatywa ma związek z długoterminowymi planami gospodarki śmieciami. Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron przypomniał, że do 2035 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych w każdej gminie powinien osiągnąć nawet 65 proc. całkowitej wagi zebranych śmieci.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o obowiązku recyklingowania co najmniej 35 proc. całkowitej wagi śmieci.

Nowy program spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządów. Pierwotna kwota finansowania została podwojona.

Pierwsza umowa została podpisana z gminą Pleśna. Kompostownik trafi do przedszkola im. Władysławy Majak, gdzie posłuży do edukacji ekologicznej.