Do czterech razy sztuka. Łukasz Gibała zostanie dziś zaprzysiężony na prezydenta Krakowa

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Łukasz Gibała złoży dziś ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, obejmując tym samym stanowisko prezydenta miasta. Ceremonia odbędzie się w sali obrad krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich Świętych. To wydarzenie może zamknąć burzliwy okres polityczny w Krakowie, związany z odwołaniem poprzedniego prezydenta w referendum.

Zaprzysiężenie zaplanowane jest na godzinę 18:30. Miasto będzie transmitować uroczystość w serwisie Youtube. Według urzędu miasta w czasie ceremonii zaprzysiężenia nowy prezydent odbierze od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej dokument potwierdzający wybór na prezydenta Krakowa. Następnie składa ślubowanie:

„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

Insygnia władzy, czyli łańcuch i klucz do bram miasta, przekazuje prezydentowi ustępujący włodarz - w tym przypadku będzie to pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.

Miesiące politycznego zamieszania

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO). To była jego czwarte podejście do walki o fotel prezydenta miasta.

Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów 11 października głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób).

Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tys.

Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł PO i Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.