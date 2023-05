Bez ich pracy nie da się ukierunkować i wdrożyć skutecznego leczenia, a niezwykle ważny w ich pracy jest czas. 27 maja diagności labolatoryjni obchodzą swoje święto.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Przed długi czas byliśmy niedocenianym ogniwem w systemie zdrowia - Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, został ustanowiony właśnie po to, by pokazać rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece nad pacjentem - mówi RMF FM dr Agnieszka Klimkowska z Zakładu Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pandemia spowodowała, że diagności labolatoryjni zostali tak naprawdę wreszcie zauważeni, że wreszcie ktoś zauważył, że diagności labolatoryjni są częścią diagnostyki i są odpowiedzialni za to, żeby pacjent dostał odpowiedni wynik badania. Czas goni nas zawsze i to rzeczywiście jest trudne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że za każdym takim preparatem stoi pacjent, jego zdrowie i życie - podkreśliła w rozmowie z RMF FM dr Agnieszka Klimkowska.

Czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny?

Samodzielne wykonuje badania laboratoryjne. Jego podpis na wyniku jest potwierdzeniem, że cały proces przebiegu badania: od pobrania, po transport próbki, przyjęcie, przechowywanie, zastosowanie metod badawczych, zapewnienie jakości badań laboratoryjnych, przedstawienie i wydanie sprawozdania z badań laboratoryjnych został wykonany z obowiązującymi standardami w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

27 maja to nie data przypadkowa

W tym dniu w 1961 roku Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego.

Odkrycie to dało podwaliny wszelkim późniejszym dokonaniom z dziedziny diagnostyki molekularnej. W tym roku, dzięki pandemii koronawirusa, wszyscy wiedzą co to jest reakcja RT-PCR, a bardziej dociekliwi interesują się jakie geny wirusa są wykrywane przez diagnostów laboratoryjnych - czytamy na stronie kidl.org.pl

Zawód diagnosty laboratoryjnego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2245). Określa zasady wykonywania zawodu, standardy prawne, a także obowiązki i prawa wykonujących ten zawód.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych od lat zabiega o nowelizację ustawy, która jest niezbędna wobec zmieniającego się systemu ochrony zdrowia w Polsce.