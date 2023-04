Nie w maju tego roku, ale w maju 2024 roku wejdą w życie nowe stawki w strefie płatnego parkowania w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zaproponuje przesunięcie o rok wejścia w życie uchwały dotyczącej nowych stawek za parkowanie w związku z unieważnieniem przez wojewodę małopolskiego części tej uchwały.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej nowych stawek za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w części dotyczącej zróżnicowania opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej (KK). Wątpliwości wojewody wzbudził zapis, że niższe opłaty dla mieszkańców posiadających KK można wnosić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych.



Jak poinformował rzecznik ZTP Sebastian Kowal, na najbliższą możliwą sesję rady miasta wprowadzony zostanie projekt uchwały w zakresie opóźnienia wejścia w życie zapisu dotyczącego nowych stawek opłat za parkowanie.



Zgodnie z przygotowaną przez nas propozycją zawieszony będzie punkt mówiący o nowych stawkach na rok do momentu wprowadzenia możliwości tańszych opłat w parkomatach - wyjaśnił Kowal.

Zmiany obejmą tylko kwestię opłat w strefie płatnego parkowania

Zgodnie z pierwotnym planem, zmiany miały wejść w życie 15 maja bieżącego roku, ale z nową propozycją przygotowaną przez ZTP, ich wprowadzenie zostanie przesunięte o rok, tj. do maja 2024 roku.

Należy podkreślić, że projekt uchwały będzie dotyczył wyłącznie punktów w zakresie opłaty za strefę płatnego parkowania. W przypadku zaakceptowania naszego projektu przez Radę Miasta Krakowa, do maja przyszłego roku będzie obowiązywała aktualna stawka - zaznaczył przedstawiciel ZTP.



Zapisy uchwały - dodał Kowal - mówiące o poszerzeniu SPP pozostaną bez zmian, a ich termin wprowadzenia nie ulegnie zmianie.



Podczas prac nad uchwałą w zakresie strefy płatnego parkowania, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na zapis przygotowany przez radnych dotyczący opłacania stawek po preferencyjnych cenach wyłącznie poprzez aplikacje. Wojewoda zakwestionował ten przepis, uznając, że był on niekonstytucyjny. W związku z powyższym postanowiono wprowadzić zmiany w parkometrach, aby zapewnić ulgi dla mieszkańców bez względu na to, czy korzystają z aplikacji mobilnych czy też z parkomatów. Zmiany te jednak wymagają czasu, w związku z czym proponujemy opóźnienie wejścia w życie nowych zasad - wyjaśnił.

Kontrowersyjny projekt krakowskich radnych



22 lutego br. krakowscy radni zdecydowali o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania i zróżnicowaniu opłat dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w mieście. Uchwalono, że mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą mniej, ale tylko płacąc za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Jeśli posiadacze KK skorzystają z parkometru, to zapłacą tyle samo co przyjezdni.



Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wyniesie 9 zł, za drugą - 10 zł, a trzecią - 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.