1 kwietnia we wrocławskim zoo ruszyła wielkanocna aukcja z jajem. To charytatywna licytacja pisanek, ręcznie malowanych przez pracowników zoo.

Pisanki są wyjątkowe z wielu względów. Tworzą je pracownicy wrocławskiego parku zoologicznego, a na jajkach przedstawieni są mieszkańcy zoo. Wyjątkowe są również gabaryty pisanek - powstają na wydmuszkach jaj strusi i nandu - strusi amerykańskich.

Łącznie powstało 8 gigantycznych pisanek, na których uwieczniono zamieszkujące zoo zwierzęta. Zostaną one wystawione na licytację, z której cały dochód trafi do Fundacji DODO, a następnie do innych sprawdzonych fundacji, zajmujących się ochroną zagrożonych gatunków.

Od soboty 1 kwietnia, przez 8 kolejnych dni w mediach społecznościowych wrocławskiego zoo wystawiana jest na licytację jedna z pisanek.

Licytować można zostawiając komentarz pod postem ze zdjęciem jaja na Facebooku.

Cena wywoławcza każdej pisanki to 200 zł, a licytacja trwa przez 24 godziny od momentu opublikowania zdjęcia.