Hiszpańska spółka Botticino z branży gier wideo zamierza zainwestować ponad 24 mln dolarów i utworzyć 166 nowych miejsc pracy w Krakowie, korzystając ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Powstanie tu Centrum Rozwoju Talentów Gamingowych. Zewnętrzne studia produkcyjne będą mogły skorzystać tu z pracy zrzeszonych w centrum specjalistów, np. grafików, informatyków, ale też twórców muzyki czy autorów scenariuszów.

Centrum Rozwoju Talentów Gamingowych ma skoncentrować się przede wszystkim na projektowaniu gier wideo. Jak wyjaśnili przedstawiciele inwestora, hiszpańska spółka będzie współpracować z klientami z różnych sektorów, zwłaszcza z przemysłu gier wideo, a także będzie służyć im wsparciem w konceptualizacji, projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu produktów.

Frima Botticino w ramach inwestycji w Krakowie zamierza zatrudnić 166 twórców gier, na co planuje wydać ponad 24 mln dolarów w ciągu nadchodzących pięciu lat. Planowane zatrudnienie ma przebiegać na różnych szczeblach. Od doświadczonych pracowników, po juniorów.

To, co nas szczególnie cieszy to to, że Kraków został wybrany. Cieszy nas też uzasadnienie, że rozeznali się, gdzie jest najlepszy dostęp do talentów i gdzie takie firmy już istnieją i wybrali właśnie nasze miasto - mówi Łukasz Słoniowski wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

Firma planuje rozpoczęcie działalności w nadchodzącym roku i zakłada, że już wkrótce uda jej się zgromadzić tylu specjalistów.

Producenci gier będą się mogli zgłaszać do centrum, gdy będą potrzebowali ekspertów z danej dziedziny.

Być może ktoś będzie potrzebował grafiki, czy programistów, czy tych rozwiązań informatycznych, których na ogół nie widzimy w grze, a one tam są. Branża zatrudnia w tej chwili coraz więcej bardzo różnorodnych specjalistów. To nie jest tak, że tam pracują wyłącznie informatycy. To czasem są psychologowie, którzy budują charaktery danych postaci - mówi Słoniowski

Krakowski Park Technologiczny (KPT) zarządza Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i jednego powiatu w woj. świętokrzyskim zarządza. Od początku KPT wydał 32 decyzje o wsparciu inwestycji w ramach PSI. Deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 1 mld zł. Polska Strefa Inwestycji to forma wsparcia dla firm planujących inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach - prywatnych i publicznych. O wsparcie może ubiegać zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.