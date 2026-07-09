Był ścigany przez Interpol, potajemnie wrócił do Polski. Trafił w ręce służb

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Małopolscy policjanci aresztowali 44-latka ściganego czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania za rozboje, w tym napad na siedzibę nowotarskiej firmy w Rabce-Zdroju w 2016 r. Po kilku latach ukrywania się za granicą mężczyzna wrócił do Małopolski i tam został zatrzymany.

O zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny w czwartek poinformowało biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 44-latek będzie odbywał zasądzoną mu przez Sąd Okręgowy w Krakowie karę sześciu lat więzienia za dwa rozboje z użyciem broni palnej.

Napad na firmę w Rabce-Zdroju

Według informacji policji do pierwszego napadu doszło w 2016 r. w Rabce-Zdroju. Wówczas grupa podająca się za policjantów próbowała wtargnąć do siedziby nowotarskiej firmy i przejąć blisko 3 mln zł. Gdy właściciele zorientowali się, że to oszustwo, grupa ostrzelała budynek firmy i uciekła. Niedługo później miała napaść na starszego mężczyznę i okraść go z biżuterii wartej 120 tys. zł.

List gończy

W 2021 oku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał za mężczyzną list gończy. Równolegle za handel narkotykami i wprowadzenie do obrotu 60 kg środków odurzających poszukiwała go prokuratura w Katowicach. Od pięciu lat mężczyzna ukrywał się za granicą, m.in. w Niemczech i Hiszpanii. Wówczas został za nim wydany Europejski Nakaz Aresztowania i czerwona nota Interpolu.

Policyjni „Łowcy Głów” ujęli mężczyznę

Małopolscy policjanci zajmujący się zatrzymywaniem najgroźniejszych poszukiwanych, tzw. łowcy głów, ustalili, że mężczyzna potajemnie wrócił do Polski i przebywa w Małopolsce.