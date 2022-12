Policjanci z Olkusza zatrzymali 52-latka, który ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Czechach. Wpadł, gdy przyjechał w interesach do Katowic. Mężczyzna podejrzany o przestępstwa skarbowe był poszukiwany na podstawie 40 nakazów, w tym sześciu listów gończych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za popełnione czyny sądy wymierzały 52-latkowi kary po kilkadziesiąt dni pozbawienia wolności. W Polsce był poszukiwany na podstawie nakazów wydanych m.in. przez sądy rejonowe: w Iławie, Łęczyccy, Oleśnicy, Rybniku, Wadowicach, Złotowie, Chrzanowie, Gliwicach i Olkuszu.

Kiedy 52-latek przyjechał z Czech do Polski w interesach zatrzymali go kryminalni z Olkusza.

Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. Przewieziono go do olkuskiej komendy, a następnego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi kolejne lata - poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.