​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla powiatów w południowej i wschodniej części województwa małopolskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z komunikatem IMGW ostrzeżenie dotyczy powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Obowiązuje od godz. 12 do 20 w niedzielę.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienie tych zjawisk określono na 80 proc.