Do zdarzenia doszło w powiecie krakowskim. Dwóch sprawców, którzy brali udział w bójce, uciekło z miejsca zdarzenia pozostawiając ranionego nożem przeciwnika. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po krótkim czasie namierzyli i zatrzymali obu podejrzewanych. Wszyscy uczestnicy bójki usłyszeli zarzuty.

/ Małopolska Policja /

8 sierpnia w godzinach porannych, oficer dyżurny z Komisariatu Policji w Słomnikach, dostał informację o bójce pomiędzy trzema mężczyznami, do której miało dojść na jednej ze stacji benzynowych w powiecie krakowskim.

W trakcie zdarzenia, według relacji zgłaszających, uczestnicy mieli używać noża i jeden z nich został ranny.

Na miejsce został wysłany patrol policyjny oraz załoga karetki pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy medycznej rannemu mężczyźnie.

Pozostali uczestniczy bójki uciekli przed przyjazdem służb.

29-letni, jak się okazało obywatel Gruzji, został przetransportowany do szpitala. Na szczęście doznał jedynie powierzchownych obrażeń.

Według wstępnych ustaleń brał on udział w bójce z dwoma swoimi rodakami.

Jeden z nich uciekł samochodem, drugi pieszo.

Policjantom udało się szybko zatrzymać pozostałych uczestników bójki. To 28 i 35-latek. Jako zatrzymany dołączył do nich również ranny 29-latek.

28-latek usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, natomiast 35- latek i 29- latek udziału w bójce, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy przyznali się do przedstawionych zarzutów i złożyli wyjaśnienia.