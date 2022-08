KS Wieczysta to klub z tradycjami, który zapisał się w pamięci wielu krakowian. Mieszkańcy wciąż z sentymentem wspominają sukcesy Wieczystej. Ostatnio jednak na sukcesy klubu patrzy się z ogromną nadzieją. Wieczysta awansowała bowiem do III ligi, na co pozwoliło m.in. wiele transferów.

/ Jacek Skóra / RMF FM Wyobrażamy sobie, że kiedyś w jednej lidze grać będą Wisła, Cracovia i Wieczysta - mówi Sławomir Peszko występujący na pozycji pomocnika w klubie i były członek kadry narodowej. Będzie rozbudowa stadionu KS Wieczysta Kraków Jacek Skóra / RMF FM Dziś drużyna prowadzona jest przez Franciszka Smudę i awansowała do III Ligii, w której zadebiutuje w sobotę 6 sierpnia. Klub prowadzi też intensywną politykę transferową. W barwach Wieczystej pojawili się m.in. grający wcześniej w Ekstraklasie Michał Mak, Adrian Klimczak, który grał w ŁKS Łódź, Błażej Augustyn z Jagielloni Białystok, Thibaut Moulin z Legii Warszawa a najnowszym nabytkiem jest Denys Faworow, grający wcześniej w Zorii Ługańsk. / Jacek Skóra / RMF FM Klub ma ambicje na Ekstraklasę i zupełnie tego nie ukrywa. Pójście w górę oznacza jednak także konieczność posiadania odpowiedniej bazy sportowej oraz treningowej. Dzisiaj miejscy urzędnicy przedstawili projekt budowy nowej trybuny na stadionie Wieczystej, dzięki temu na stadionie mogłoby zmieścić się 2 tysiące kibiców. Dla Wieczystej to znakomita okazja by zajść jeszcze wyżej, widzimy to jak przez trzy lata zmieniło się to otoczenie i jak przyjemnie się pracuje z zarządem. Zgodnie z polityką prezydenta, będziemy rozwijać infrastrukturę klubową. Powstanie kameralny stadion na 2100 widzów, powstaną boiska, na których dzieciaki będą mógłby ćwiczyć - mówi Krzysztof Kowal dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Jacek Skóra / RMF FM Na razie nieznane są koszty budowy, te mają być podane za kilka miesięcy, teraz zlecony zostanie projekt techniczny. Urzędnicy szacują, że koszt budowy może wynieść do 20 milionów złotych. KS Wieczysta Jacek Skóra / RMF FM

