Dlaczego Barbara Nowak zrezygnowała?

W czwartek, 4 lipca, radni PiS wskazali jako kandydata na marszałka Łukasza Smółkę, wcześniej pełniącego funkcję wicemarszałka. Na Smółkę zagłosowała większość, bo 22 radnych, a 17 było przeciw.

Była małopolska kurator oświaty ogłosiła wówczas, że rezygnuje z mandatu radnej. Uzasadniała, że jej decyzja była podyktowana tym, że "zdrajcy", którzy pięciokrotnie nie głosowali na Łukasza Kmitę na urząd marszałka, zostali nagrodzeni. Był to również jej wyraz sprzeciwu wobec ataków, jakie - jej zdaniem - w ostatnich miesiącach kierowano pod adresem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i rekomendowanego przez niego Kmitę na urząd marszałka.

"Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny" - napisała Barbara Nowak na platformie X w piątek, 5 lipca.