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Areszt dla podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu w Krakowie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (15:48)

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowym w krakowskiej Nowej Hucie – podała TVP Kraków. Ofiara zmarła w drodze do szpitala.

Areszt dla podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu w Krakowie
Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców pobicia na os. Willowym (fot. Policja Małopolska) /Policja

Do brutalnego pobicia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zaatakowany 36-latek, Jakub C., był znany w środowisku kibiców Hutnika Kraków jako „Yankes”.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta. Policja powołała specjalną grupę z udziałem funkcjonariuszy pionu kryminalnego, poszukiwawczego, CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia.

Policja informowała wcześniej, że ustaliła wszystkie osoby, które mogły bezpośrednio uczestniczyć w pobiciu. W sprawie zatrzymano kolejne osoby, w tym trzech podejrzewanych, którzy uciekli na Słowację. Zostali tam zatrzymani przez słowacką policję. Prokuratura czeka na ich przekazanie.

Śledczy analizują m.in. wątek możliwych porachunków w środowisku pseudokibiców, nie wykluczają jednak także innych motywów ataku.


Źródło: RMF24
Tagi: policja
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