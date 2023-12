Na trzy miesiące trafił do aresztu sprawca śmiertelnego wypadku w małopolskich Gorlicach. To lekarz pracujący w miejscowym szpitalu. W piątek rano potrącił 50-letniego pieszego w małopolskich Gorlicach. Mężczyzna usłyszał zarzut m.in. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia - dowiedział się zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałahicki.