76-latek z Oświęcimia w stanie wychłodzenia organizmu trafił do szpitala. Przemoczonego i zziębniętego mężczyznę skulonego obok drogi mimo zapadającego zmroku i padającego deszczu dostrzegły dwie kobiety jadące ulicą Legionów. Dzięki ich reakcji mężczyzna został uratowany.

/ KPP Oświęcim / Policja

Jedna z kobiet zatrzymała się na poboczu. Włączyła światła awaryjne i podeszła do seniora. Przeprowadziła go do pobliskiej wiaty przystanku autobusowego i razem z nim czekała na przyjazd służb.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce okryli 76-latka kocem termicznym. Mężczyzna był wychłodzony, jego ciało miało temperaturę 35 stop. C. Po przekazaniu seniora ratownikom policjanci powiadomili jego rodzinę.

Bardzo dziękujemy paniom Ewie i Kindze za reakcję. Widząc sytuację mogącą zagrażać życiu, nie zostawiły mężczyzny bez pomocy - podkreśla asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Policjanci apelują o reagowanie, kiedy widzimy podobne sytuacje i o zwrócenie uwagi na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 a w przypadkach nie wymagających natychmiastowej interwencji powiadomienie najbliższego ośrodka pomocy społecznej lub dzielnicowego.