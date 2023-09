8 września mija 45 lat od wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wielicka Kopalnia znalazła się na pierwszej tego typu liście obok krakowskiego Starego Miasta, Wysp Galapagos czy katedry w Akwizgranie. "To jedna z pereł naszego dziedzictwa narodowego" - mówi Paweł Nowak, prezes kopalni soli w Wieliczce.

Kopalnia Soli w Wieliczce / Józef Polewka / RMF FM

45 lat temu, 8 września 1978 roku dwa miejsca z Polsko zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Było to historyczne centrum miasta Krakowa i Kopalnia Soli w Wieliczce. Tu widać rangę tego, czym Polska może się pochwalić jako pomnikiem historii, naszym dziedzictwem narodowym - mówił Paweł Nowak, prezes Kopalni Soli w Wieliczka.

Nowak dodał, że wpis to przede wszystkim szansa na dotarcie do turystów z całego świata z informacją, że warto przyjechać do tego miejsca.

Z drugiej strony, jest to ogromna odpowiedzialność. Państwo polskie wzięło na siebie zobowiązanie utrzymywania tego zabytku w niezmienionej formie. Mimo tego, że jest to czynny zakład górniczy, obowiązuje nas szereg ograniczeń konserwatorskich i zobligowani jesteśmy do udostępniania tego zabytku - podkreśla prezes kopalni.

Paweł Nowak - prezes Kopalni Soli "Wieliczka" Józef Polewka / RMF FM

Przy wpisie na listę UNESCO liczy się przede wszystkim unikatowość. Tak naprawdę nie ma na świecie obiektu, który by posiadał takie walory jak kopalnia soli w Wieliczce. Samo złoże jest niesamowicie ciekawe. To dla geologów jest fascynujące - zauważa Nowak.

Turystyka rozwijała się w kopalni już od bardzo dawna.

Są pewne artefakty, które świadczą o tym, że już Mikołaj Kopernik odwiedzał żupy krakowskie Kopalni Soli w Wieliczce jako turysta. Taką ciekawostką jest fakt, że wedle naszych ogólnych wyliczeń, biorąc pod uwagę ten wielowiekowy ruch turystyczny, szacujemy, że w tym roku będziemy obsługiwać 50-milionowego turystę - mówił dla RMF FM prezes kopalni.

Całość kopalni jest wpisana na listę UNESCO. Oznacza to 245 km chodników, ponad 2300 komór, 9 poziomów położonych do 325 metrów pod ziemią. Całość objęta jest nadzorem konserwatorskim. Perełkami na pewno są takie miejsca jak kaplica św. Kingi, komora Staszica, komora Warszawa i szereg innych ciekawych miejsc.