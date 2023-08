4-letni chłopczyk wpadł do oczka wodnego w jednym z gospodarstw agroturystycznych w miejscowości Ropa w powiecie gorlickim (Małopolskie). Dziecko, po reanimacji, zostało przewiezione śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do nieszczęśliwego wypadku doszło około godz. 17:00. W gospodarstwie agroturystycznym wypoczywała rodzina z dwójką dzieci z woj. podkarpackiego. W pewnym monecie młodsze dziecko wpadło do oczka wodnego głębokiego na ok. pół metra.

Nieprzytomny chłopiec został wydobyty z wody przez rodziców, a matka podjęła reanimację. Wezwano też przebywającego po sąsiedzku lekarza i służby ratownicze.

W wyniku reanimacji 4-latek odzyskał czynności życiowe, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala dziecięcego w Krakowie.