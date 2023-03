24-latka zatruła się tlenkiem węgla w jednym z domów w Brzeszczach. W stanie ciężkim została śmigłowcem LPR przetransportowana do szpitala w Krakowie - podała w czwartek rzecznik prasowa oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik podała, że kobieta straciła przytomność, gdy brała prysznic.

Nieprzytomną 24-latkę znalazł jej chłopak. Wszedł do łazienki, ponieważ zaniepokoiła go jej dłuższa nieobecność - powiedziała. Mężczyzna wezwał służby ratunkowe.



Jurecka podała, że kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem medycznym do jednego z krakowskich szpitali.



Strażacy - podczas sprawdzania mieszkania - wykryli przekroczony poziom stężenia tlenku węgla.