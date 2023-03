Prawie 17 milionów turystów odwiedziło w poprzednim roku Małopolskę. W większości byli to jednak turyści krajowi - wynika z badań ruchu turystycznego przedstawionych przez Urząd Marszałkowskiego.

Kraków / Shutterstock

Małopolska to wciąż najchętniej odwiedzany region Polski, choć z powodu wojny w Ukrainie zdecydowanie mniej było obcokrajowców. Odwiedzających z zagranicy było nieco ponad 700 tys., co stanowi spadek o ponad 43 proc. w stosunku do 2021 r.

Wśród turystów zagranicznych najwięcej było: Niemców (17,9 proc.), Brytyjczyków (17,6 proc.) i Francuzów (10,6 proc.).

Sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji spowodowała zawahanie, które było szczególnie widoczne w pierwszym półroczu 2022 roku, drugie półrocze to był już powrót turysty zagranicznego - mówił Grzegorz Biedroń prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Najchętniej odwiedzane miasta to: Kraków, Krynica Zdrój oraz Zakopane, Oświęcim i Wieliczka.

W 2022 roku Małopolskę odwiedziło 16,9 mln osób. To o 5,2 proc mniej wobec rekordowego 2019 roku. Szacunkowe wpływy z turystyki wyniosły 11,2 mld zł, czyli o ok. 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Władze Małopolski mają nadzieję, że promocja Igrzysk Europejskich, organizowanych w kilku miejscowościach w całym regionie, przełoży się na większą liczbę odwiedzających z Europy i świata.