Z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiła do szpitala 16-letnia Ukrainka, mieszkająca w Oświęcimiu.

Nastolatka straciła przytomność podczas kąpieli. Jej mama natychmiast wezwała służby ratunkowe. Strażacy podczas sprawdzania mieszkania wykryli, że w łazience przekroczona została norma stężenia tlenku węgla - poinformowała rzeczniczka prasowa oświęcimskej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, niewyczuwalnym dla ludzi. Strażacy apelują o instalowanie w mieszkaniach czujników, które go wykrywają i o to, by regularnie sprawdzać drożność wentylacji.