12 nagród dla Barbary Nowak. Ujawniono wynagrodzenie byłej kurator oświaty

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Barbara Nowak, była małopolska kurator oświaty i szefowa PiS w Krakowie, przez lata nie zgadzała się na ujawnienie swoich oświadczeń majątkowych. TVP Info ustaliło, że w czasie pracy na stanowisku otrzymała 12 nagród od wojewody małopolskiego. Ujawnione dane pokazują, ile zarabiała i jakie dodatkowe świadczenia otrzymywała.

Ile zarabiała Barbara Nowak? Pensja kurator oświaty sukcesywnie rosła

Barbara Nowak kierowała Małopolskim Kuratorium Oświaty od 14 marca 2016 roku do 15 grudnia 2023 roku. Jak przekazała TVP Info obecna małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska, w tym okresie Nowak otrzymała łącznie 1 256 973,79 zł brutto wynagrodzenia.

Jej zarobki zmieniały się w kolejnych latach. W 2016 roku, pierwszym roku pracy na stanowisku kuratora, wyniosły 104,3 tys. zł brutto. W 2017 roku było to już około 167 tys. zł.

W kolejnych latach wynagrodzenie utrzymywało się na zbliżonym poziomie, by ponownie wzrosnąć pod koniec jej kadencji. W 2022 roku Nowak zarobiła 186,3 tys. zł brutto, a w 2023 roku - około 188 tys. zł. Po uwzględnieniu nagrody jej zarobki za ostatni rok pracy przekroczyły 200 tys. zł.

12 nagród od wojewody

Oprócz wynagrodzenia Barbara Nowak otrzymywała nagrody przyznawane przez wojewodę małopolskiego. Jak wynika z informacji przekazanych TVP Info przez Gabrielę Olszowską, w czasie pełnienia funkcji była kurator dostała łącznie 12 nagród o wartości 64,4 tys. zł.

Nagrody przyznano jej trzykrotnie w 2016 i 2017 roku, raz w 2018 roku, dwukrotnie w 2019 roku, raz w 2020 roku oraz dwukrotnie w 2022 roku.

Nowak korzystała również z samochodów służbowych. W latach 2016–2022 był to samochód marki Skoda Superb, a w latach 2022–2023 Mazda 6.

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Przez osiem lat nie ujawniała oświadczeń majątkowych

Zarobki byłej kurator wzbudzają zainteresowanie także w kontekście jej oświadczeń majątkowych. Barbara Nowak przez lata nie wyrażała zgody na ich upublicznienie. Pierwsze oświadczenie majątkowe ujawniła dopiero w 2024 roku, już jako radna sejmiku województwa małopolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenia majątkowe osób pełniących określone funkcje publiczne mogą podlegać ochronie i nie są automatycznie jawne. Ich ujawnienie może jednak nastąpić za pisemną zgodą osoby, która je złożyła, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również bez takiej zgody.

Mimo apeli, między innymi polityków Koalicji Obywatelskiej, ówczesny wojewoda małopolski Łukasz Kmita z PiS nie zdecydował się na ujawnienie dokumentów Nowak.

Sama była kurator argumentowała, że ich publikacja mogłaby zagrozić jej bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu jej bliskich. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, wskazywała na wcześniejsze ataki, nękanie i stalking, a także obawy, że ujawnienie dokumentów mogłoby doprowadzić do ponowienia takich działań.

Prokuratura badała sprawę mieszkania

Po zmianie władzy nowe kierownictwo małopolskiego kuratorium zawiadomiło organy ścigania o podejrzeniu nieprawidłowości związanych z działalnością Barbary Nowak.

Jednym z analizowanych wątków była kwestia mieszkania, które Nowak i jej mąż otrzymali od miasta w zamian za opuszczenie lokalu zajmowanego w XII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Sprawdzano między innymi możliwość popełnienia oszustwa i składania fałszywych oświadczeń majątkowych.

Wątpliwości dotyczyły mieszkania w Nowej Hucie, które mąż byłej kurator, Ryszard Nowak, odziedziczył wraz z bratem po matce. Z jego oświadczeń majątkowych wynikało, że w chwili otrzymania lokalu od miasta nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Mimo braku formalnego wpisu do księgi wieczystej miał jednak dysponować odziedziczonym mieszkaniem i wynajmować je innym osobom.

Prokuratura przyglądała się również podróżom Barbary Nowak samochodami służbowymi, w tym przejazdom z kierowcą bez delegacji wojewody.

Ówczesna kurator Gabriela Olszowska krytykowała takie praktyki, porównując je do traktowania służbowego samochodu jak taksówki. W tym wątku śledczy nie dopatrzyli się jednak przestępstwa, a sprawa była dwukrotnie umarzana.

Nieprawomocny wyrok za zniesławienie

We wrześniu 2026 roku Barbara Nowak została skazana za zniesławienie Urszuli Mroczek-Guli, dyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczyła wypowiedzi byłej kurator na temat dyrektorki, która po śmierci ucznia w internacie prowadzonej przez nią szkoły stanęła przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli. Śledczy nie dopatrzyli się zaniedbań z jej strony, a zarzuty postawione w postępowaniu dyscyplinarnym zostały uchylone przez komisję odwoławczą działającą przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Barbara Nowak twierdziła, że dyrektorka nie została uniewinniona z zarzutów. Sąd uznał jej wypowiedź za zniesławiającą. W konsekwencji była kurator ma zapłacić 6 tys. zł grzywny oraz 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Kontrowersje wokół byłej kurator

Barbara Nowak od 2024 roku jest radną sejmiku województwa małopolskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz szefową partii w Krakowie.

W czasie kierowania kuratorium wielokrotnie wywoływała kontrowersje swoimi publicznymi wypowiedziami. Podczas pandemii COVID-19 określała szczepionki mianem „eksperymentu”. W 2022 roku sprzeciwiała się przymusowi szczepień, argumentując, że nie są znane wszystkie konsekwencje ich stosowania.

Krytycznie odnosiła się także do organizowania w szkołach tak zwanych tęczowych piątków. Popierała stanowisko arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który użył określenia „tęczowa zaraza”, i zapowiadała działania na rzecz tego, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej ani ostatniej godzinie zajęć.

Ujawnione przez TVP Info dane pokazują, że w ciągu blisko ośmiu lat na stanowisku małopolskiej kurator oświaty Barbara Nowak otrzymała ponad 1,25 mln zł wynagrodzenia brutto oraz 64,4 tys. zł nagród.