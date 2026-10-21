Najniższa możliwa pensja. Radni zdecydowali ws. wynagrodzenia Łukasza Gibały

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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaproponował dla siebie najniższe ustawowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nowo objętej funkcji. Radni jednogłośnie poparli jego pomysł podczas środowej sesji, choć projekt uchwały przewidywał najwyższe możliwe wynagrodzenie. Pensja prezydenta – z wszystkimi należnymi dodatkami – wyniesie 18,5 tys. zł.

Zaprzysiężony na prezydenta miasta Łukasz Gibała oraz jego partnerka Adrianna Siudy. Fot. Łukasz Gągulski

Zaprzysiężony na prezydenta miasta Łukasz Gibała oraz jego partnerka Adrianna Siudy. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Mniejsze wynagrodzenie zasadnicze

Projekt uchwały przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zakładał najwyższe możliwe ustawowe wynagrodzenie zasadnicze dla prezydenta, czyli 11650 zł.

Łukasz Gibała złożył jednak poprawkę do tego projektu, która zakłada najniższe ustawowe wynagrodzenie zasadnicze, czyli 9320 zł. Wyjaśnił, że Kraków jest zadłużony, więc niższe wynagrodzenie może przyczynić się do oszczędności w miejskiej kasie.

Mniejsze dodatki dla prezydenta Krakowa

Projekt przewodniczącego rady miasta Jakuba Koska (KO) zakładał również wyższe pozostałe składniki wynagrodzenia prezydenta: dodatek funkcyjny w wysokości 4430 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 4824 zł.

Gibała zaproponował dla siebie niższe stawki: dodatek funkcyjny 3544 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 3859,20 zł.

Oprócz tych składowych miesięczna wypłata prezydenta obejmuje również dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.

Ile będzie zarabiał prezydent Gibała?

Podsumowując: według projektu rady miasta Łukasz Gibała miałby zarabiać miesięcznie 23 134 zł (kwota brutto, z wszystkimi należnymi dodatkami). Ostatecznie, po przyjęciu poprawek, nowy prezydent Krakowa będzie zarabiać – jak podał „Dziennik Polski” - 18 587 zł.

Krakowianie odwołali prezydenta Miszalskiego

Łukasz Gibała został zaprzysiężony na prezydenta Krakowa we wtorek. Mieszkańcy wybrali go na włodarza miasta w przedterminowych wyborach zorganizowanych po tym, jak w maju w referendum odwołany z funkcji został Aleksander Miszalski (KO). Do czasu wyboru nowego prezydenta tymczasowo rolę tę pełnił Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Wygrana z Moniką Piątkowską

Na Łukasza Gibałę w II turze wyborów 11 października głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tys. osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tys. osób). Frekwencja podczas II tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tys. osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tys.

Łukasz Gibała to radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł PO i Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.