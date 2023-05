W Małopolsce może powstać blisko 10 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przyznano właśnie dofinansowanie w ramach rządowego programu "Maluch+" na lata 2022-29.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2023 do wojewody wpłynęło 212 wniosków dotyczących dofinansowania do tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Pozytywną ocenę uzyskało 207.

Małopolska otrzyma ponad 532 mln zł, z czego blisko 235 mln zł na utworzenie 10 tys. nowych miejsc dla maluchów, a prawie 298 mln zł na funkcjonowanie tych miejsc w regionie.

To ogromne wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. To wreszcie możliwość powrotu do pracy dla młodych rodziców sprawujących opiekę nad swoimi pociechami - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W Małopolsce jest ponad 21 tys. miejsc dla najmłodszych dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy i podmioty prywatne oraz u dziennych opiekunów. Blisko 7,5 tys. zostało utworzonych od roku 2015 dzięki programowi "Maluch+".

Jak podkreślił wojewoda obecna edycja jest rekordowa, bo o środki na utworzenie nowych miejsc opieki ubiegało się aż 87 gmin. Wśród rekordzistów znalazł się Kraków (deklarowana liczba miejsc do utworzenia - 920), gmina Skawina (160 miejsc), gmina Zabierzów (120 miejsca) i gmina Wieliczka (100 miejsc).

Po uzyskaniu środków gminy zobowiązane są zrealizować inwestycję w ciągu 3 lat, a pozostali odbiorcy do 2 lat.

Gminy, które do tej pory nie zdecydowały się na tworzenie miejsc opieki dla małych dzieci, będą - jak zapowiada wojewoda - zapraszane na spotkania i przekonywane, że warto to zrobić.