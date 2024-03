Dwie młode kobiety odpowiedzą za pozbawienie mężczyzny wolności ze szczególnym udręczeniem. Pokrzywdzony został wywieziony do lasu, tam był kopany i bity po całym ciele. Do zdarzenia doszło w 2022 roku w okolicy Skarżyska-Kamiennej. Podejrzane i ich kompan wpadły, bo jedna z kobiet zachowała w telefonie komórkowym nagranie.

Jedna z zatrzymanych kobiet / KPP Skarżysko-Kamienna / Policja

Skarżyscy policjanci prowadzili czynności w sprawie nielegalnego hazardu. Podczas oględzin telefonu komórkowego, natknęli się na bulwersujące nagranie. Na filmie widać dwie kobiety oraz mężczyznę, na którego szyi zaciśnięta jest kolczatka z psią smyczą. Jedna z kobiet trzyma w dłoni smycz.

Mężczyzna jest kopany i bity po całym ciele, prosi, aby przestały.

Drobiazgowa praca funkcjonariuszy doprowadziła do ustalenia bohaterów filmiku. Jako pierwsza za kratki trafiła 39-letnia właścicielka telefonu, później 26-latka. Ich kompanem był 45-latek, odsiadujący aktualnie wyrok w zakładzie karnym. To on kręcił film.

Śledczy ustalili, że do przestępstwa doszło w 2022 roku. Sprawcy wywieźli 32-latka do lasu i tam się nad nim pastwili. Powodem agresji miało być niezwrócenie pożyczonych rzeczy.

Młodym kobietom i mężczyźnie grozi od 5 do 25 lat więzienia. Jedna z nich z nich została tymczasowo aresztowana.

Policja opublikowała film, ale zawiera on bardzo brutalne sceny. Śledczym nie udało się przeprowadzić czynności z pobitym mężczyzną, gdyż jest poszukiwany przez organy ścigania i ukrywa się przez wymiarem sprawiedliwości.