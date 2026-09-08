RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Użył drabiny i koca. Próba wtargnięcia do jednostki wojskowej w Kielcach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (18:12)

Nieznany mężczyzna próbował w poniedziałek nad ranem dostać się na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Według służb wykorzystał drabinę i koc, który zarzucił na drut kolczasty. Spłoszony przez służbę dyżurną uciekł. Policja i Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania w tej sprawie.

Użył drabiny i koca. Próba wtargnięcia do jednostki wojskowej w Kielcach
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 września, około godz. 4:00 na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Jak przekazała kpt. Ewa Kózka, oficer prasowa jednostki, nieznany mężczyzna usiłował przedostać się za ogrodzenie. Miał użyć drabiny oraz koca zarzuconego na drut kolczasty.

Mężczyznę zauważyła służba dyżurna. Został spłoszony i uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce wezwano policję i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny oraz miejsce jego pobytu.

Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z Żandarmerią Wojskową – powiedziała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policja nie ujawnia na razie dalszych szczegółów, powołując się na prowadzone czynności.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kielce
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: