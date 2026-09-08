Użył drabiny i koca. Próba wtargnięcia do jednostki wojskowej w Kielcach

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Nieznany mężczyzna próbował w poniedziałek nad ranem dostać się na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Według służb wykorzystał drabinę i koc, który zarzucił na drut kolczasty. Spłoszony przez służbę dyżurną uciekł. Policja i Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 września, około godz. 4:00 na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Jak przekazała kpt. Ewa Kózka, oficer prasowa jednostki, nieznany mężczyzna usiłował przedostać się za ogrodzenie. Miał użyć drabiny oraz koca zarzuconego na drut kolczasty.

Mężczyznę zauważyła służba dyżurna. Został spłoszony i uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce wezwano policję i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny oraz miejsce jego pobytu.

Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z Żandarmerią Wojskową – powiedziała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policja nie ujawnia na razie dalszych szczegółów, powołując się na prowadzone czynności.