14 i 15 marca (czwartek i piątek) planowany jest w Kielcach protest rolników. Maszyny rolnicze będą blokować obie jezdnie al. IX Wieków Kielc, od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Warszawską. Nieprzejezdny będzie również fragment ulicy Nowy Świat, od al. IX Wieków Kielc do łącznika nad jednią (Urząd Marszałkowski). Umożliwiony będzie przejazd służb ratunkowych, autobusów komunikacji miejskiej i kursowych busów.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Protest w Kielcach rozpocznie się od godziny 11:00 w czwartek 14 marca, jednak już w godzinach porannych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w różnych częściach miasta. Organizator przewiduje, że do centrum Kielc wjedzie około 200 ciągników.

Protest ma potrwać do godziny 18:00, w piątek 15 marca.Maszyny rolnicze będą blokować obie jezdnie al. IX Wieków Kielc, od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Warszawską. Nieprzejezdny będzie również fragment ulicy Nowy Świat, od al. IX Wieków Kielc do łącznika nad jednią (Urząd Marszałkowski).

Jak informują organizatorzy, manifestacja będzie miała charakter ciągły i będzie się odbywać również w godzinach nocnych. Umożliwiony zostanie przejazd dla komunikacji miejskiej i służb ratunkowych po jednym z pasów północnej i południowej jezdni al. IX Wieków Kielc.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania w tych dniach z komunikacji miejskiej. Im mniej dodatkowych pojazdów w centrum, tym mniej uciążliwe będą utrudnienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją i służbami ratunkowymi, będziemy na bieżąco monitorować sytuację na ulicach podczas zgromadzenia. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz czuwanie nad zgodnym z prawem przebiegiem zgromadzenia - mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z planowaną akcją protestacyjną w miejscach utrudnień oraz na drogach dojazdowych - zarówno do ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego jak i skrzyżowania o ruchu okrężnym Al. IX Wieków Kielc z ulicą Warszawską - ruchem kierować będą policjanci.

Drogi dojazdowe, na których wystąpią utrudnienia:

ulica 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Gosiewskiego do ronda Herlinga-Grudzińskiego,

wyjazd i wjazd w ulicę Czarnowską

wyjazd i wjazd w ulicę Paderewskiego

wyjazd i wjazd w ulicę Pelca

Aleja IX Wieków na odcinku od skrzyżowania z ul. Radiową do ul. Warszawskiej

ul. Warszawska na odcinku pomiędzy pasem do zawracania, a skrzyżowaniem z al. IX Wieków Kielc

ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z Al. IX Wieków do Urzędu Wojewódzkiego (oba kierunki)

Utrudnienia te nie dotyczą pojazdów komunikacji miejskiej oraz służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja, straż miejska).

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z planowanym protestem rolników mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Kielcach (linie miejskie oraz podmiejskie).

W czwartek 14 marca oraz w piątek 15 marca ze względu na brak skrętu z Alei IX Wieków Kielc w ulicę Pelca zawieszone zostaje kursowanie autobusów 0W i 0Z. Natomiast autobusy linii 103 zostają przekierowane na ulicę Paderewskiego.

Pozostałe autobusy komunikacji miejskiej mają być przepuszczane zewnętrznym pasem Alei IX Wieków Kielc. Jeżeli jednak wystąpi problem z przejazdem, to w trybie awaryjnym zostaną one skierowane na trasy objazdowe.

ZTM będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty na stronie internetowej pod adresem ztm.kielce.pl oraz na profilu społecznościowym na Facebooku, a także stronie internetowej miasta kielce.eu.

Protesty rolników - czego dotyczą

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.