​23-latek potrącił seniorkę na jednej z ulic w Skarżysku - Kamiennej i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci odnaleźli uszkodzone auto i zatrzymali podejrzewanego o spowodowanie wypadku. Mężczyzna był trzeźwy, ale badanie narkotestem wykazało w jego organizmie amfetaminę i marihuanę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia, w którym ucierpiała 87-latka doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Norwida. W seniorkę wjechał kierujący mistubishi. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawca zdarzenia nie udzielił kobiecie pomocy i odjechał. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania japońskiego auta i jego kierowcy. W nocy na jednym z parkingów uwagę funkcjonariuszy przykuł częściowo zakryty plandeką samochód. Po jej odsłonięciu okazało się, że ma uszkodzoną przednią szybę oraz reflektor.

Funkcjonariusze ustalili, że użytkownikiem pojazdu jest 23-latek. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy, ale narkotest dał pozytywny wynik. Wskazał, że w organizmie badanego znajduje się amfetamina i THC.

Pobrano mu krew do dalszych badań, następnie trafił on do celi. W trakcie czynności śledczy ustalili, że skarżyszczanin po zdarzeniu zaparkował auto i wrócił w miejsce potrącenia, gdzie został wylegitymowany... jako świadek wypadku.

Jeżeli potwierdzi się, że kierował pod wpływem narkotyków, grozi mu do trzech lata więzienia. Dodatkowo odpowie za nieudzielenie pomocy ofierze swojego działania i ucieczkę z miejsca wypadku.

Elementy odblaskowe ratują życie!

Policjanci przypominają, że noszenie kamizelek odblaskowych przez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym jest obowiązkowe.

Mimo, że przepis nie narzuca korzystania z elementów odblaskowych w mieście, mundurowi zachęcają do ich stosowania. Pieszy wyposażony w odblaski jest o wiele bardziej widoczny na drodze.