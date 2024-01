Sprzęt AGD o wartości 10 tys. złotych, a także sushi za ponad 400 złotych zamówił 46-latek, podając adres biura poselskiego minister Marzeny Okły-Drewnowicz. Grozi mu nawet osiem lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie).

AGD i sushi z płatnością przy odbiorze

Jak podali mundurowi, w minionym tygodniu otrzymali oni zgłoszenie od pracownicy biura poselskiego Marzeny Okły-Drewnowicz.

"Kobieta zawiadomiła, że w dniach od 6 do 8 stycznia nieznany sprawca wykorzystując dane pani poseł, za pośrednictwem sieci zamówił do biura poselskiego sprzęt AGD o wartości blisko 10 000 złotych oraz sushi warte ponad 400 złotych z lokalnej restauracji" - przekazała KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Jak podano, towar został dostarczony z opcją płatności przy jego odbiorze, ale płatność nie została zrealizowana z uwagi na odmowę przyjęcia zamówień.

Funkcjonariusze wpadli na trop człowieka podejrzewanego o związek ze sprawą. W piątkowe popołudnie mundurowi zatrzymali 46-letniego kielczanina.

Czego dotyczy zarzut dla 46-latka?

W rozmowie z policjantami 46-latek przyznał, że to właśnie on składał zamówienia do biura poselskiego. Usłyszał on zarzut usiłowania wyrządzenia szkody majątkowej posłance Marzenie Okle-Drewnowicz poprzez wykorzystanie jej danych osobowych.

46-latka objęto policyjnym dozorem i poręczeniem majątkowym. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Minister Marzena Okła-Drewnowicz

Marzena Okła-Drewnowicz pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej, jest posłanką od 2007 roku.

W grudniu 2023 r. objęła funkcję ministra do spraw polityki senioralnej.