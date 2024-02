Jura Park w Bałtowie – to najpopularniejsza atrakcja turystyczna 2023 roku w regionie. Poznaliśmy najnowszy ranking przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Kielecka kadzielnia / Shutterstock

Jura Park w Bałtowie wylądował na najwyższym podium zestawienia na najpopularniejszą atrakcję turystyczna regionu, ale jak informuje reporter RMF MAXX, Marcin Różyc - widać wyraźny spadek liczby turystów. W minionym roku było ich 405 tysięcy. To o ponad 100 tysięcy odwiedzających mniej. Mimo to, Bałtów to nadal zdecydowany lider zestawienia.

Na kolejnym miejscu jest Klasztor na Świętym Krzyżu. Tutaj odwiedzających w zeszłym roku było 320 tysięcy.

Podium uzupełnia kielecka Kadzielnia. Jest coraz bliżej miejsca drugiego, bo odwiedziło ją w zeszłym roku niespełna trzy tysiące osób mniej niż Święty Krzyż.

Tuż za podium znalazły się - Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno oraz Tężnia Solankowa w Busku Zdroju.

Porównując miniony rok do 2022 r. to Świętokrzyskie odnotowało nieznaczny spadek liczby turystów, o niespełna 1 procent. W sumie region odwiedziło ponad 5 milionów osób.