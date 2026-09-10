Nieznana osoba przy ujęciu wody. Niepokojący incydent w Skarżysku-Kamiennej

RMF24

Nieznana osoba pojawiła się w rejonie ujęcia wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej. Okoliczności incydentu wyjaśnia policja.

Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej w województwie świętokrzyskim wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na terenie infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W czwartek po południu funkcjonariusze zostali powiadomieni o obecności nieuprawnionej osoby w rejonie ujęcia wody.

Dyżurny skarżyskiej komendy został poinformowany przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, że w rejonie ujęcia wody pojawiła się nieuprawniona osoba. Jej obecność wykrył monitoring zabezpieczający ten obiekt - przekazała nadkom. Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Zabezpieczenia włazu nie zostały pokonane

Policja zaznacza, nie doszło do przełamania zabezpieczeń włazu prowadzącego do ujęcia wody. Infrastruktura pozostała zatem nienaruszona.

Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia oraz tożsamości osoby widocznej na nagraniach.