Biżuterię patriotyczną, oryginalne ubiory z XIX w., fotografie i cenne żurnale modowe od środy można oglądać na wystawie "Moda w służbie wolności" w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Ekspozycja nawiązuje do obchodzonej w tym roku 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Startuje wystawa "Moda w służbie wolności" w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu / Materiały prasowe

Wystawa poświęcona jest głównie prezentacji żałoby narodowej jako środka służącego ekspresji patriotyzmu Polek.

Celem wystawy jest ukazanie potęgi mody, dzięki której kobiety mogły dać wyraz swemu zaangażowaniu w walkę o wolność ojczyzny, a także umożliwienie zwiedzającym podjęcie refleksji nad charakterem polskich kobiet oraz światem wartości, jakim hołdowały - poinformował rzecznik Muzeum Zamkowego w Sandomierzu Marcin Kapka.



Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne ubiory z XIX w., biżuteria patriotyczna, epokowe malarstwo, grafika, fotografie i cenne żurnale modowe. Dopełnieniem zabytkowych obiektów będą rekonstrukcje strojów z lat poprzedzających wybuch powstania styczniowego, które uwypuklą kontrast między motywowaną patriotyzmem żałobą a światem barw, dodatków i deseni, w jaki obfitowała dziewiętnastowieczna moda damska.



Eksponatom towarzyszyć będą także wyselekcjonowane fragmenty artykułów dotyczących mody z ówczesnych czasopism oraz osobistych relacji pamiętnikarskich, a także innych świadectw, które podkreślały odwagę, determinację i patriotyzm Polek. Prezentowane stroje i dodatki z tamtych czasów to nie tylko ulotna czy kapryśna moda, to siła, która kryła się w symbolu, walka i ofiara, którą poniesiono w obronie Boga i ojczyzny - poinformował rzecznik sandomierskiego muzeum.



Autorkami koncepcji wystawy i jej kuratorkami są Kinga Kędziora i Renata Grzebuła, konsultacji merytorycznych udzieliła dr Maria Molenda.



Partnerami wystawy w zakresie pozyskania prezentowanych obiektów są Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, Muzeum Wnętrz Dworskich w Śmiłowie, właściciele prywatnych kolekcji i Fundacja Nomina Rosae.



Wystawę zorganizowano w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wernisaż odbędzie się w środę 8 listopada, a wystawa będzie otwarta do 31 stycznia 2024 roku.