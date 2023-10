Trwają niecodzienne pokazy mody w Paryżu. Na wybiegach oklaskiwane są modelki, które prezentują suknie z materiałów zawierających kakao oraz kreacje z wszytymi bombonierkami czy ozdobione małymi czekoladkami.

Tym razem znani paryscy projektanci mody postanowili współpracować z renomowanymi cukiernikami, by stworzyć kreacje, na widok których - jak podkreślają komentatorzy - ślinka cieknie.

Niektóre suknie pokryte zostały cienką warstwą czekolady, która została następnie polakierowana, by nie zaczęła się topić w czasie pokazów. Inne ozdobione są np. małymi czekoladkami, co wygląda bardzo zabawnie, choć noszenie tego typu strojów nie jest chyba zbyt praktyczne.

Czekoladowa moda na pokazie w Paryżu Marek Gładysz / RMF FM

Sądzę, że nie należy przesadzać. Noszę jeansy, bo to wygodne. Nawet nie wyobrażam sobie noszenia ubrań pokrytych czekoladą. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę! - mówi paryskiemu korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi 23-letnia Francuzka Laurine.

Jak zmienia się branża czekoladowa?

Pokazy słodkiej mody odbywają się w ramach trwających w Paryżu Międzynarodowych Targów Czekolady. Furorę na tej handlowej imprezie robią m.in. czekoladki z ziołami, przyprawami, a nawet z warzywami i grzybami.

Specjaliści podkreślają, że również wśród amatorów słodyczy modne staje się coraz bardziej wszystko, co naturalne. Jest coraz mniej sztucznych barwników i konserwantów, a coraz więcej np. gorzkiej czekolady z tak zaskakującymi domieszkami jak pieprz, sól, bazylia, a nawet czerwona papryka, cebula czy grzyby.

Coraz więcej producentów stawia również na czekoladę wegańską, która nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.

Właśnie zjadłem dziwny kawałek czekolady. Mam wrażenie, że w środku był szpinak, ale może się mylę. Tak czy inaczej było to zaskakujące, ale mi posmakowało - tłumaczy Markowi Gładyszowi 28-letni paryżanin Jerome.