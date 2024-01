Michał Kotański pozostanie dyrektorem Teatru im. Stefana Żeromskiego. Taką decyzję przekazał w środę Andrzej Bętkowski, marszałek woj. świętokrzyskiego. Nowy-stary dyrektor będzie kierował kielecką instytucją do końca sierpnia 2029 roku.

Michał Kotański / Piotr Polak / PAP

Pan Kotański zrealizował cele, które przed nim postawiliśmy. Scena dramatyczna naszego teatru zaistniała nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Niedługo nastąpi otwarcie nowej, zmodernizowanej siedziby placówki. Pan dyrektor włożył wiele wysiłku i pracy, aby ta inwestycja doszła do skutku. Dlatego w sprawie przedłużenia umowy nie mieliśmy żadnych wątpliwości - powiedział podczas środowej konferencji prasowej marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Michał Kotański kieruje teatrem od 2015 roku. Jest reżyserem teatralnym, absolwentem Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, studiował też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Kiedy przychodziłem tutaj budżet teatru wynosił 5 mln zł, a teraz ponad 16 mln zł. W głównej mierze są to pieniądze województwa. To świadczy o tym, że pan marszałek obdarza zaufaniem teatr i to wszystko, co nim w robimy - podkreślił Kotański.

Zdaniem dyrektora największy sukces to zespół, który udało mu się stworzyć.

Zbudowaliśmy miejsce, gdzie zespół czuje się w miarę swobodnie, a to jest dla mnie bardzo istotne. Cieszę się, że twórcy teatralni nie odmawiają pracy w kieleckim teatrze - powiedział Kotański. Dodał, że najważniejszym zadaniem jest teraz dokończenie modernizacji placówki.

Teatr powraca do historycznej siedziby

W marcu Teatr im. Stefana Żeromskiego wróci do swojej historycznej siedziby przy ul. Sienkiewicza. Przebudowa i modernizacja ponad 140-letniej kamienicy, w której mieści się kielecka scena dramatyczna, rozpoczęła się na początku lutego 2021 roku.

Zgodnie z planami nowa scena będzie wyposażona w m.in.: pętlę indukcyjną, wzmacniającą głos ze sceny, system audiodeskrypcji dla osób niedosłyszących i niedowidzących, scenę obrotową i system zapadni z możliwością podnoszenia lub opuszczania sceny. Z kolei nad widownią zawiśnie plafon, który ma poprawić akustykę sali.

Ponadto w budynku powstanie kawiarnia, nowe foyer oraz strefa kas i biura.

Koszt przebudowy teatru, wraz z zakupem przyległej nieruchomości, jej przebudową oraz uwzględnieniem waloryzacji kontraktu ma wynieść ponad 150 mln zł.