Kibolska ustawka nad zalewem. Policja znalazła porzucone rękawice i ochraniacze na zęby

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że w niedzielę przed południem policjanci zostali powiadomieni, iż na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska-Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice.
Świadkowie informowali o przygotowanich do zbiorowej bójki.
Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach - rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Mundurowi zbierali dowody na parkingu.
Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek został zatrzymany.
Tego samego dnia w ręce funkcjonairuszy wpadło jeszcze dwóch młodych mężczyzn, którzy najpewniej też uczestniczyli w ustawce.
Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.