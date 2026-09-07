Kibolska ustawka nad zalewem. Policja znalazła porzucone rękawice i ochraniacze na zęby

RMF24

Świętokrzyska policja wyjaśnia okoliczności kibolskiej ustawki nad jednym z zalewów w powiecie skarżyskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mundurowi do tej pory zatrzymali trzy osoby, które miały brać udział w niedzielnym zajściu.

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że w niedzielę przed południem policjanci zostali powiadomieni, iż na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska-Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice.

Świadkowie informowali o przygotowanich do zbiorowej bójki.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach - rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Mundurowi zbierali dowody na parkingu.

Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek został zatrzymany.

Tego samego dnia w ręce funkcjonairuszy wpadło jeszcze dwóch młodych mężczyzn, którzy najpewniej też uczestniczyli w ustawce.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.