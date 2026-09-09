Incydent na targach obronnych w Kielcach. Rozlano nieznaną ciecz

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Na terenie jednej z hal Targów Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlano w środę nieznaną ciecz, prawdopodobnie kwas masłowy. Do incydentu doszło w części hali, w której znajdują się stoiska firm z Izraela.

Akcja służb z powodu znalezienia wylanej substancji niewiadomego pochodzenia podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce (fot. Piotr Polak)

Akcja służb z powodu znalezienia wylanej substancji niewiadomego pochodzenia podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce (fot. Piotr Polak) / PAP

W hali wyczuwalny jest intensywny, nieprzyjemny zapach. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i Żandarmeria Wojskowa.

Do incydentu doszło w części targów, w której znajdują się stoiska firm z Izraela. Służby wygrodziły taśmami fragment obiektu i zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Hala jest wietrzona. Strażacy pobierają próbki rozlanej substancji do badań. Według wstępnych informacji ciecz została rozlana prawdopodobnie na wykładzinę.

Służby na razie nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani rodzaju substancji.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że poszukiwany jest sprawca lub sprawcy incydentu.

Akcja służb z powodu znalezienia wylanej substancji niewiadomego pochodzenia, podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce. Fot. Piotr Polak / PAP

Akcja służb z powodu znalezienia wylanej substancji niewiadomego pochodzenia, podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce. Fot. Piotr Polak / PAP

Zatrzymany Ukrainiec

To kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wczoraj zatrzymano Ukraińca z nielegalnie posiadaną amunicją. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział między innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zatrzymany to kierowca dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty.

Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań.