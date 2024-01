W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku trwają próby do pierwszej w tym roku premiery. Spektakl "Szwagierki" reżyseruje Michał Znaniecki.

"Szwagierki" reż. Michał Znaniecki. Zdjęcia z prób / M. Grześ /

Sztuka "Szwagierki“ kanadyjskiego pisarza Michela Tremblay’a to wnikliwa obserwacja mechanizmów międzyludzkich, obnażająca, zabawna a na samym końcu tragikomiczna. Chociaż tekst pochodzi z lat 60. XX wieku, to nadal zadziwia swoją aktualnością.

Świat przedstawiony w spektaklu wypełni się humorem, satyrą, konfrontacją, refleksją, jak również prawdą. Prawdą o nas samych, która bywa czasem bolesna a czasem śmieszna. Opowieść pełna zaskakujących sytuacji przedstawia czternaście kobiet zamkniętych w klaustrofobicznej przestrzeni codzienności - symbolicznej kuchni.

Spektakl reżyseruje Michał Znaniecki

Autorem przekładu jest Józef Kwaterko. Scenografię zaprojektował Luigi Scoglio, a kostiumy - Bartosz Jakub Kamiński-Lingo. Za choreografię odpowiada Inga Pilchowska. Muzykę skomponował Hadrian Filip Tabęcki. Za reżyserię świateł odpowiada Dawid Karolak. Konsultacji wokalnej udziela Anna Ozner. Aktorom w trakcie prób akompaniuje Marcin Nagnajewicz. W spektaklu zostaną wykorzystane piosenki z tekstami Romana Kołakowskiego.

Michał Znaniecki to niezwykła osobowość teatralna, reżyser z międzynarodowym doświadczeniem. Miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z nim w pracy na scenie i byłem od ogromnym wrażeniem jego profesjonalizmu i podejściu do aktora. Cieszę się, że przyjął moje zaproszenie do przygotowania spektaklu z zespołem naszego Teatru. Jestem przekonany, że widzowie będą mogli obejrzeć wyjątkowe teatralne i muzyczne przedstawienie - mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Michał Znaniecki jest nie tylko reżyserem, ale także scenografem i dramaturgiem, menadżerem kultury, profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie. Urodził się w Warszawie. Jego kariera reżyserska rozpoczęła się w roku 1994. Wyprodukował ponad 200 nowych produkcji dramatycznych, operowych i muzycznych w teatrach na całym świecie. Jego repertuar balansuje między twórczością klasyczną, rzadkimi kompozycjami i współczesnymi przedstawieniami operowymi.

"Praca nad musicalem jest wyjątkowo złożona"

Jako reżyser muszę oddać czas choreografce i kompozytorowi. Aby znaleźć organiczność tekstu dramatycznego i śpiewanego "tańczonego" pracujemy w stałym kontakcie. Każdy song to "dusza" postaci jej charakter i rola w relacjach. Razem z dwunastoma aktorkami piszemy biografie bohaterek, aby każda postać była wyrazista i pełna niuansów. Jest to konieczne, aby zbudować relacje na scenie w dialogach i sytuacjach. Z kostiumologiem kończymy i doprecyzujemy charakteryzację, która jest bardzo ważna, aby zbudować świat gospodyń domowych i aby każda znalazła swą odrębność. Ważne było też odrealnienie sytuacji. Tworzymy tragikomiczny musical, czyli konwencję, która wymaga form groteski i wyolbrzymień - mówi Michał Znaniecki.

W musicalu "Szwagierki" zagrają: Beata Chyczewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Paula Gogol, Katarzyna Mikiewicz, Agnieszka Możejko-Szekowska, Katarzyna Siergiej, Urszula Szmidt, Kamila Wróbel-Malec, Monika Zaborska, Sławomir Popławski, Mateusz Stasiulewicz oraz gościnnie Renata Dobosz oraz Krystyna Kacprowicz-Sokołowska.

Premiera spektaklu odbędzie się 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20. Bilety dostępne są w kasie Teatru (ul. Suraska 1) oraz w sprzedaży internetowej na stronie: dramatyczny.pl.