Koleje Śląskie wprowadzają rezerwacje biletów z gwarancją na przewóz rowerów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 27 kwietnia, czyli wraz z rozpoczęciem długiego weekendu. Także tego dnia na niektórych trasach kolejowych w Śląskiem pojawi się też specjalny pociąg Velo Cug.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To pojazd powstały na bazie EN71AKŚ, który na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu będzie aż 36 miejsc dla rowerów. Co ważne, rowery będzie można przewieźć w poziomie, dzięki specjalnym pasom zabezpieczającym jednoślady - mówi Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.

Velo Cug ma kursować w wybranych godzinach i na określonych trasach. To mają być przejazdy z Katowic do Wisły Głębce oraz Raciborza, Zwardonia, Chałupek i Tychów Lodowiska, a także na linii Chałupki - Racibórz.

Od 27 kwietnia Koleje Śląskie wprowadzają też rezerwację biletów z gwarancją na przewóz roweru. Taki jednorazowy bilet z gwarancją na rowerowe miejsce ma kosztować 8,40 zł. Zakup będzie możliwy przez aplikacje biletowe, na stronie internetowej kolejeslaskie.pl i w kasach biletowych.

Co jednak ważne, nadal będzie można też przewieźć rower bez wcześniejszej rezerwacji. Taki bilet ma sprzedawać drużyna konduktorska, ale tylko pod warunkiem, że w danym pociągu będzie jeszcze wolne miejsce na przewóz roweru.