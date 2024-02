Podlaska KAS zlikwidowała magazyn z nielegalnym tytoniem. W hali zlokalizowanej w jednej z miejscowości w gminie Pisz (Warmińsko-Mazurskie) funkcjonariusze znaleźli prawie 19 ton suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Gdyby ten towar trafił na rynek, straty budżetu państwa sięgałyby 12,5 mln zł.

/ Podlaska KAS /

Służba celno-skarbowa ustaliła, że na jednej z posesji w gminie Pisz magazynowane są duże ilości nielegalnego tytoniu. "Po wejściu na jej teren, w hali magazynowej, mundurowi znaleźli 102 kartonowe pudła z suszem tytoniowym, przywiezionym bez wymaganych dokumentów i zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu służącym do monitorowania przewozów tzw. towarów wrażliwych" - poinformował podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

/ Podlaska KAS /

Łącznie było to blisko 19 ton nielegalnego tytoniu. Jak szacuje KAS, gdyby taka ilość tego towaru trafiła do sprzedaży, straty podatkowe budżetu państwa sięgnęłyby 12,5 mln zł.Zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o przechowywanie znacznych ilości tytoniu, który nie miał polskich znaków skarbowych akcyzy. Przy takich zarzutach grozi im do 5 lat więzienia