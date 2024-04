60-latek z Podlasia odpowie za wylewanie szamba na drogę. Mieszkaniec gminy Mały Płock powiedział policjantom, że robi to, bo nie stać go na zamówienie beczkowozu. Jego sprawa trafiła do sądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Policjanci z Kolna dostali zgłoszenie, że na terenie ich powiatu na drogę wylewane jest szambo. Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili rozlanie nieczystości. Właściciel posesji tłumaczył, że wylewa wodę z kanału, ale gdy mundurowi zauważyli u niego odkryty właz do szamba i wystającą z niego rurę od pompy, która prowadziła przez ogrodzenie w stronę drogi, przyznał się do wypompowywania brudów. 60-latek tłumaczył, że robi to, ponieważ nie stać go na zamówienie beczkowozu z gminy. Dopowiedział, że za chwilę wszystkie nieczystości wsiąkną i nie będzie po nich śladu. Podlasianin odmówił przyjęcia mandatu. W związku z tym odpowie teraz przed sądem. Zobacz również: Spakował torbę i sam zgłosił się do odbycia kary

