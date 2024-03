Historię czternastu kobiet, które zamknięte w jednej przestrzeni muszą zamierzyć się ze swoimi problemami, kompleksami i nienawiścią przedstawia musical "Szwagierki". Premiera odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku w sobotę.

Aktorki podczas próby medialnej spektaklu "Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym / Artur Reszko / PAP

Spektakl powstał na podstawie sztuki "Szwagierki" kanadyjskiego dramaturga Michela Tremblay'a. To historia czternastu niezamożnych kobiet. Spotykają się: zagonione gospodynie domowe, sfrustrowane żony, zbuntowane córki, zagubione matki, zawistne sąsiadki, przyjaciółki i "przyjaciółki".

Spektakl dla białostockiego teatru wyreżyserował Michał Znaniecki. Jak zwrócił uwagę we wtorek na konferencji prasowej zapowiadającej premierę, tekst powstały w latach 60. ubiegłego wieku, można odnieść do obecnych czasów. Dodał, że wszystkie poruszone przez autora tematy, zostały w realizacji rozwinięte. Okazało się, że wszystko jest aktualne, przerażające jest to, a jeszcze do tego się z tego śmiejemy, w związku z tym zrobiliśmy z tego prawdziwą tragifarsę, która może i zaboleć, i śmieszyć, i wzruszać - mówił reżyser.

Akcja musicalu odbywa się w kuchni, tu spotykają się wszystkie bohaterki. Znaniecki wskazał, że zbudowano "dantejską" kuchnię, z której nie można wyjść, a bohaterki "kręcą się cały czas wokół problemów, kompleksów, małych nienawiści, hipokryzji". Ocenił, że aktorki potrafiły "zbudować piekło" - wiedziały jakich sposobów użyć, by zranić siebie nawzajem.

"Momentem duszy", gdy bohaterki mogą pokazać, co kryją pod maską - Znaniecki nazwał muzykę. Tańcząc i śpiewając mogą podzielić się z publicznością tak naprawdę takim intymnym dialogiem - dodał.

Muzykę napisał Hadrian Tabęcki, a teksty piosenek Roman Kołakowski. Zdaniem kompozytora, wszystkie songi, które tworzył 20 lat temu z nieżyjącym już Kołakowskim, są wciąż aktualne.

Scenografię do przedstawienia zaprojektował Luigi Scoglio, kostiumy - Bartosz Jakub Kamiński-Lingo, natomiast za choreografię odpowiada Inga Pilchowska.

Spektakl, ze względu na remont siedziby teatru, będzie grany w auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.