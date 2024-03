Akcja rolników w Białymstoku. Wejścia do biur regionalnych PO i PiS oraz Polskiego Związku Łowieckiego zablokowali oni belami słomy. Rolnicy domagają się rozwiązań, które zapewnią opłacalność produkcji rolnej.

Akcja kilkudziesięciu rolników zaczęła się przy siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego. Tam rolnicy zostawili belę słomy, blokując wejście do biura. Następnie udali się do siedziby Platformy Obywatelskiej. Tam również wyjęli z samochodu belę słomy i zastawili nią drzwi do budynku.